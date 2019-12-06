Penn Badgley'den Amerika'ya lokum servisi! İstanbul'un altını üstüne getirdi

ABD’li oyuncu Penn Badgley, ödül almak için İstanbul'a geldi. You ve Gossip Girl'de canlandırdığı karakterlerle adını duyuran oyuncu çıktığı İstanbul turunda beşer kilo lokum ve baklava aldı.

'You' dizisinin oyuncusu Penn Badgley, ödül töreni için geldiği İstanbul'un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci'deki Hafız Mustafa'da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı.