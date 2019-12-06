Penn Badgley'den Amerika'ya lokum servisi! İstanbul'un altını üstüne getirdi
Giriş Tarihi: 06.12.2019
ABD’li oyuncu Penn Badgley, ödül almak için İstanbul'a geldi. You ve Gossip Girl'de canlandırdığı karakterlerle adını duyuran oyuncu çıktığı İstanbul turunda beşer kilo lokum ve baklava aldı.
'You' dizisinin oyuncusu Penn Badgley, ödül töreni için geldiği İstanbul'un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.
Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci'deki Hafız Mustafa'da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Bihter Dinçel bakın kiminle evli
- Tahsin Paşa ölümle burun buruna
- Hercai'nin yıldızı Miran Aslanbey sevgilisiyle şaşırttı!
- Mehmet Şef ve kızının fotoğrafı olay oldu
- Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu?
- MasterChef'te para ödülünü kim kazandı?
- Elifcan Ongurlar hakkındaki gerçekle dikkat çekti
- Murat Dalkılıç’tan estetik itirafı: 7 kez yaptırdım
Daha Fazla Gör
- Son dakika: Van'ın Muradiye, Özalp ve Başkale belediye başkanları gözaltında
- Beşiktaş'ta şüpheli ölüm! Sokakta cansız bedeni bulundu
- Sağlık Bakanlığı 7 bin 525 personel alımı ne zaman? Sağlık Bakanlığı hemşire alımı başvuru şartları nelerdir?
- Jandarma uzman erbaş alımı 4. grup çağrısı yapıldı mı? Jandarma uzman erbaş alımı ne zaman?
- 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
- Masterchef Güzide’nin evi nerede? Masterchef Güzide’nin eşi kimdir, ne iş yapıyor?
- 6 Aralık Cuma Kahramanmaraş’ta yarın okullar tatil mi? Kahramanmaraş kar tatili hangi ilçelerde?
- Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Çukurova 47. bölüm izle! - ATV
- Kayseri’de yarın okullar tatil mi? 6 Aralık Kayseri kar tatili var mı? Kayseri Valiliği…
- 6 Aralık Cuma kar tatili olan iller hangileri? Yarın okullar tatil mi? Valilik MEB kararları…
- 6 Aralık Malatya’da okullar tatil mi? Malatya’da yarın okullar tatil mi Valilik MEB açıklaması!
- Son dakika: Başkan Erdoğan’dan Cambridge Camisi'nin açılış töreninde önemli açıklamalar