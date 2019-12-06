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Penn Badgley'den Amerika'ya lokum servisi! İstanbul'un altını üstüne getirdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.12.2019
PENN BADGLEY'DEN AMERİKA'YA LOKUM SERVİSİ!

ABD’li oyuncu , ödül almak için 'a geldi. You ve 'de canlandırdığı karakterlerle adını duyuran oyuncu çıktığı İstanbul turunda beşer kilo lokum ve baklava aldı.

'You' dizisinin oyuncusu , ödül töreni için geldiği 'un altını üstüne getirdi. Şehrin tarihi yerlerini gezmek isteyen sanatçının ilk durağı Mısır Çarşısı oldu. Çevredekilerin ilgisiliyle karşılaşan oyuncu, fotoğraf çektirmek isteyenleri geri çevirmedi.

Badgley, daha sonra soluğu Sirkeci'deki Hafız Mustafa'da aldı. Oyuncu, yaklaşık 1.5 saat oturduğu mekanda Antep fıstıklı baklava, sütlü Osmanlı sarayı kadayıfı, trileçeyi tattı. Badgley, ailesi ve arkadaşlarına götürmek için ise beşer kilo lokum ve baklava aldı.

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