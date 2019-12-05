5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Masterchef Türkiye eleme adayları kim?
Masterchef Türkiye eleme adayları kim oldu? 5 Aralık Masterchef Türkiye’de dokunulmazlık kim kazandı? Yarışma programı Masterchef’te bu hafta da dokunulmazlık kazanan ve eleme potasına giren isimler belli oluyor. Yarışmanın finaline doğru yarışmacılar arasındaki rekabet arttı. Masterchef’ın bu hafta yayınlanan diğer bölümlerinde iki eleme adayı daha belli olmuştu. 5 Aralık tarihli programda üçüncü eleme adayı belli olacak ve bu üç kişiden biri haftanın elenecek isimleri arasında olacak. İşte, Masterchef eleme adayları!
Masterchef Türkiye eleme adayları kimdir? 5 Aralık Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık kim kazandı? Yeni bölümleri merak edilen yarışma programında üçüncü eleme adayı belli oluyor. Masterchef'in geçtiğimiz günlerde yayınlanan bölümlerinde, ikinci dokunulmazlık oyununda tadımları eski yarışmacılar Suna, Murat, Eda va Faruk Batuhan yapmıştı. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım olmuştu. Peki, Masterchef Türkiye'de dokunulmazlık kim kazandı? Eleme adayları kim oldu? İşte yanıtı..
MASTERCHEF TÜRKİYE 5 ARALIK DOKUNULMAZLIK KİM KAZANDI?
Yarışma henüz sonuçlanmadı. Yarışma sonuçlandıktan sonra dokunulmazlığı kazananları haberimizden öğrenebilirsiniz.
MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİM?
MasterChef Türkiye'de oynanan ilk dokunulmazlık oyununda beraberlik gelmişti ve tüm yarışmacılar bireysel olarak bir kez daha yarışmıştı. Eleme potasına giden ilk isim Yasin olmuştu.
Dün akşam oynanan ikinci dokunulmazlık oyununda tadımları eski yarışmacılar Suna, Murat, Eda va Faruk Batuhan yaptı. Dokunulmazlık oyununu kazanan mavi takım oldu.
İlk aday Yasin'di. İkinci aday da dün akşam dokunulmazlık oyununu kaybeden kırmızı takımdaki Batuhan ve Cemre arasında yapılan yarışın sonunda belli oldu. Mehmet Şef'in hazırladığı yemeğe en yakın tabağı yapan isim Batuhan oldu.
MasterChef eleme adayları Yasin ve Cemre oldu.
MASTERCHEF'TE ELEME NE ZAMAN?
Masterchef'te eleme heyecanı Cuma akşamı yaşanacak.
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