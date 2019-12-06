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Kuruluş Osman’a Burak Özçivit’in okuduğu Fetih Suresi damga vurdu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 06.12.2019 Güncelleme Tarihi: 06.12.2019
KURULUŞ OSMAN’A BURAK ÖZÇİVİT’İN OKUDUĞU FETİH SURESİ DAMGA VURDU

Önceki akşam milyonları ’ye kilitleyen ‘’ dizisine Burak Özçivit’in okuduğu Fetih Suresi damga vurdu. Burak Özçivit’in canlandırdığı , gördüğü rüya sonrası düşmana karşı dirlik ve birlik kurmak için Fetih Suresi’ni okudu. Bu sahne sosyal medyanın gündemine oturdu...

Türkiye ve dünyada yankı uyandıran '' dizisi, zirveye demir attı. Dizinin 3. bölümü de milyonları 'ye kilitledi. Başarılı dizi, 100 program arasında birinci olarak rakiplerini solladı.

Dizinin başrolü Burak Özçivit'in canlandırdığı karakterinin 'Fetih Suresi'ni okuması ise geceye damga vurdu.

Osman Bey önce Fetih Suresi'ni okudu, sonra dua etti | Kuruluş Osman yeni bölüm OSMAN BEY ÖNCE FETİH SURESİ'Nİ OKUDU, SONRA DUA ETTİ | KURULUŞ OSMAN YENİ BÖLÜM

Osman Bey, gördüğü rüya üzerine düşmana karşı dirlik ve birlik için 'Fetih Suresi'ni okudu. Bir yılı aşkın süredir at binme ve kılıç eğitimi alan Özçivit'in 'Fetih Suresi'ni kusursuz şekilde okuması da büyük övgü topladı. Bu sahne sosyal medyanın en çok konuşulan konusu olurken dizi, bir kez daha gönülleri fethetti.

REYTİNGLERİN ZİRVESİNDE

Dizi, Tüm Kişiler'de % 13.31 izlenme oranı ve % 28.62 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 12.81 izlenme oranı ve % 28.05 izlenme payı, 20+ABC1'de % 14,79 izlenme oranı ve %30,12 izlenme payı alarak zirveye oturdu.

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