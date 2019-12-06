Masterchef Cemre kimdir? Masterchef eleme adayı Cemre kaç yaşında, nereli?

Masterchef Cemre kimdir, kaç yaşında, nereli? Masterchef eleme adayı Cemre kimdir sorusuna yarışmanın izleyicileri yanıt arıyor. Hafta içi her akşam yayınlanan Masterchef Türkiye yarışmasında eleme adayları belli oldu. Eleme adaylarından birisi de genç yarışmacı Cemre oldu. Peki, Masterchef Cemre kimdir? İşte yanıtı…

Masterchef Cemre kimdir? Masterchef Cemre kaç yaşında, nereli? Son günlerin popüler yarışma programlarından birisi olan Masterchef Türkiye'de yarışmacılar yemek yapma konusunda hünerlerini sergiliyor. Peki, Masterchef eleme adayı Cemre kimdir? Genç yarışmacı eleme potasına kaldı ve bu akşam yayınlanacak eleme gecesindeki adaylardan birisi oldu.

MASTERCHEF CEMRE KİMDİR?

27 yaşında olan Cemre Uyanık, MasterChef Türkiye'ye İstanbul'dan katılıyor. Özel bir üniversitenin aşçılık bölümünden mezun olan Cemre Uyanık, küçüklüğünden bu yana Uzak Doğu mutfağına ilgi duyuyor. Denemeden hiçbir şeyin bilinemeyeceğini ifade eden Cemre Uyanık, MasterChef'e katılma nedeninin kendini deneyimlemek olduğunu söyledi. MasterChef Türkiye'nin beşinci bölümünde Cemre Uyanık, yaptığı tatlıyla jüriyi ikna etti ve 14 yarışmacıdan biri olmaya hak kazanmıştı.

Her geçen gün zorluk derecesinin arttığı yarışmada haftalar deviren Cemre Uyanık, 62. Bölümde verdiği tepkiyle gündeme gelmişti.

Genç yarışmacı, "Gerçekten yetenekli olduğunuz görmek istemiyorlar. Ben bu yeteneğimi göstermek istedim, burada kalır mıyım bilmiyorum. Baskılar o kadar fazla ki. Ben favori olmak istemiyorum . Bazen pes etmenin daha doğru olduğunu düşünüyorum. Hiç uğraşmasam daha iyi" sözleriyle dikkat çekti.

ELENDİĞİ İDDİA EDİLMİŞTİ

Geçtiğimiz günlerde yurt dışından paylaşımlar yapan Cemre Uyanık'ın yarışmaya dair paylaşımlarını silmesi, Masterchef sosyal medya hesaplarının da yarışmacıyı takipten çıkarması "elendi" iddialarına neden olmuştu.

İddialar üzerine açıklamada bulunan Cemre Uyanık, yarışmaya devam ettiğini ancak kendisinin Masterchef'ten ibaret olmadığını kaydetti. Önemli konular dışında paylaşım yapmayacağını, işine yoğunlaşması gerektiğini yazan Cemre Uyanık, bu açıklamayı da kısa süre içinde sildi.