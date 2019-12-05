Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları! DMAX yayın akışı!
Popüler yabancı dizilerden birisi olan Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları nelerdir? Vikings 6. sezon heyecanı başladı. Peki, Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon hangi kanalda? Dizinin takipçileri DMAX yayın akışını sorguluyor. 4 Aralık akşamı yeni sezondan ilk iki bölümü ABD’de yayınlanan dizide heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Diziye yeni katılacak isimler arasında Rus aktör Danila Kozlovsky var. Bir Viking prensi olan Oleg of Novgrod’u canlandıracak. Böylece dizi muhtemelen coğrafyasını Doğu Avrupa’ya doğru genişletecek. İşte, Vikings 6. sezon izleme yolları!
Vikings 6. sezon 1. bölüm izleme yolları dizi takipçileri tarafından araştırılıyor. Vikings 6. sezon nasıl izlenir? Vikings 6. sezon hangi kanalda sorusuna dizinin izleyicileri yanıt arıyor. Online izleme platformu Netflix'te de ilk 5 sezonu yayınlanan Vikings dizinin 6. sezonu ABD'de de başladı. Bu nedenle DMAX yayın akışı merak ediliyor. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de binlerce kişi tarafından takip edilen Vikings 6. sezon fırtına gibi bir bölümle başladı. Vikings 6. sezon izleme yollarını haberimizden öğrenebilirsiniz.
VİKİNGS 6. SEZON NASIL İZLENİR? HANGİ KANALDA?
Vikings dizisi Türkiye'de DMAX kanalından yayınlanıyor. Netflix platformunda da bulunan Vikings dizisinin 6. sezonu ilk etapta Netflix'te yayınlanmayacak. Dizinin yeni sezonu bittikten sonra Netflix'e komple yükleneceği tahmin ediliyor. Vikings dizisini DMAX kanalından izleyebilirsiniz.
DMAX YAYIN AKIŞI (5 ARALIK PERŞEMBE)
Vikings 6. sezon 1. bölüm DMAX'in yayın akışında gözüküyor. Vikings yeni bölümleriyle her Perşembe akşamı saat 23:00'te DMAX ekranlarında olacak.
VIKINGS HAKKINDA
İlk kez 2013 yılında izleyicilerle buluşan ve aradan geçen zamanda dünyanın en popüler dizilerinden birine dönüşen Vikings, görkemli mecerasına son noktayı koymaya hazırlanıyor. Michael Hirst tarafından yaratılan epik seri, 6. ve sezon finali ile hayranlarına veda edecek.
Amerikan History kanalı ve dijital yayın servisi Amazon Prime'da yayınlanacak olan Vikings'in son sezonu, İrlanda'nın County Wicklow bölgesinde çekiliyor.
Vikings'in yaratıcısı ve yapımcısı Michael Hirst, daha önce yeni sezona dair yaptığı açıklamada, "Vikingler, tüccar olarak dışarıya açılacaklar" ifadelerini kullanmıştı. Vikinglerin İpek Yolu'na gideceğini ve Ruslarla ticaret yapacağını söyleyen Hirst, izleyicilerin büyük ve beklenmedik olaylarla karşılaşacaklarını belirtmişti.
İzleyiciler ayrıca Rus Vikingler'in ve Novgorod'un yeni karakteri Oleg'in de döneceğini görecek. Final sezonunda Kral Harald'ın yükseleceği, Bjorn'un ise düşeceği teorileri var. Öte yandan dördüncü sezonda diziye veda eden Ragnar Lothbrok'in, serinin final sezonunda geri dönebileceğini iddia eden pek çok söylenti bulunuyor.
History, Vikings'in 6. sezonunda toplam 20 bölüm olacağını doğruladı. Vikinglerin ilk sezonu dokuz bölümden oluşurken, ikinci ve üçüncü sezonlarda 10 bölüm vardı. 20 bölüm olan Vikings'in dördüncü sezonu, ABD'de bölüm başına ortalama 7,8 milyon izleyici kitlesine ulaşmayı başarmıştı.
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