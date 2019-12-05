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Azerbaycanlı iş adamı Hacı Zeynelabidin Tagiyev’in Büyükada’daki yalısı satışa çıktı! Değeri dudak uçuklattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2019
TAGİYEV’İN BÜYÜKADA’DAKİ YALISI SATIŞA ÇIKTI!

Azerbaycanlı hayırsever iş adamı ’in ’daki yalısı satışa çıktı. 17 milyon lira değer biçilen 300 yıllık tarihi yapının pek çok alıcısının olduğu açıklandı.

İstanbul Boğazı'nın eşsiz güzelliği, tüm dünyanın ilgisini çekti. Bu yalılar kadar, adalarındaki tarihi yapılar da yerli ve yabancıların gözdesiydi. Satış fiyatlarıyla dudak uçuklatan yalılara son olarak 'da bulunan Hacı Zeynelabidin Tagiyev Yalısı eklendi. Birinci derecede tarihi eser olan tarihi yalının Osmanlı Dönemi'nde yapıldığı, ardından Azerbaycanlı iş adamı tarafından satın alındığı açıklandı. Şimdilerde torunları tarafından senenin belli aylarında kullanılan ve 17 milyon liraya satışa çıkartılan 2 bin 400 metrekarelik 300 yıllık yalının, 5 odası ve 2 salonu bulunuyor. Tamamen ahşap yalının iskelesi ve arazisinde müştemilatı yer alıyor. Deniz manzaralı yalının sahibi olmak için pek çok kişinin sıraya girdiği iddia ediliyor.

HAYIRSEVERLİĞİYLE ANILDI
Hacı Zeynelabidin Tagiyev, 1873'te 'ın başkenti Bakü'de dünyaya geldi. Çocukluğu fakirlik içerisinde geçti. Birikimleri ile aldığı topraktan petrol çıkmasıyla bir anda zenginleşti. Kız çocuklarının eğitimine büyük önem veren Tagiyev, Kafkasya'nın ilk ve tek kız okulunu inşa ettirdi. Her fırsatta Azerbaycan halkına yardım etti. Öğrencilere burs vererek eğitim görmeleri için , , ve 'ye gönderdi. Bakü Ticaret Bankası'nı kurdu. 1924 yılında hayatını kaybetti. Azerbaycan'da bir kasabaya, Tagiyev'in ismi verildi.

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