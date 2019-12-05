Bir Zamanlar Çukurova son bölümde neler yaşandı?
Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! Perşembe akşamlarının heyecan uyandıran dizisi Çukurova 47. bölüm izle! ATV'nin sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova'da bu hafta da sular durulmadı. Şermin intikam almak için aşıkların fotoğrafları gazeteye verirken bu durum Çukurova'yı karıştırdı. Çıkan haberin ardından Demir annesinden uzaklaşmaya başlarken, Züleyha'nın yardımına yine Yılmaz yetişti. Züleyha ve Yılmaz çiftliğe ulaştığında beklenmedik bir gelişme yaşandı. İşte, Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izleme sayfası!
Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izle! Her hafta Perşembe akşamı izleyenleri ekran başına kilitleyen Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm tek parça izle! ATV'nin reyting rekortmeni dizisinde bu hafta adeta yer yerinden oynadı. Yılmaz ve Züleyha yeniden yakınlaşmaya başlarken, çiftlikte gelişen olaylar sadece konaktakileri değil Çukurova'yı da etkiledi. Züleyha ve Adnan'ın Yılmaz'ın aracında olması Demir'i öfkeden deliye döndürdü. Züleyha ve Yılmaz aşkları için girdikleri savaşta adeta gözleri kör olacak. İşte Bir Zamanlar Çukurova 47. bölüm izleme ekranı!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM İZLE!
Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak dizinin yeni bölümünü izleyebilirsiniz.
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜM TEK PARÇA İZLE!
BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA 47. BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Şermin'in Hünkar'dan intikam hareketi, "Devlerin Aşkı"nı Çukurova'ya duyuruyor! Şermin'in gizlice çektiği fotoğraf gazetede yer alınca, hem konakta hem tüm Adana'da yer yerinden oynayacak!
Hünkar'ın itibarını yok etmek için yapılan plan, Fekeli'yi adeta ateşliyor! Fekeli önce, mahremini ortaya dökenleri bulmak için eline silahını alıyor! Sonra da iki ailenin ve tüm hastane personelinin önünde Hünkar'a 40 yıl gecikmiş sorusunu soruyor:
Gazete haberi, Demir'i annesinden vazgeçme noktasına getirecektir. Yılmaz ise, bu durumu bir zafer olarak nitelendirir. İkisinin de kendi aşkları için girdikleri savaş, gözlerini "aşk" göremeyecek kadar kör etmiştir.
Gaffur'un bir türlü tamirhaneye götüremediği otomobili Züleyha'yı yine yolda bırakır. Yılmaz'ın bir kez daha Züleyha ve Adnan'ı aracına alması Demir'i çıldırtır. Ancak, Yılmaz ve Züleyha çiftliğe ulaştığı andan itibaren gelişen olaylar, kimsede bu durumu sorgulayacak hal de bırakmayacaktır.
Gülten'e ilgisini fark etse de, Çetin'e ilgi göstermekten vazgeçmeyen Fadik, gittikçe de kendini kaptırır. Aslında kendisiyle ilgilenildiğine inanmak için elinden geleni yaparken, aşk ateşiyle birlikte kendini gerçekten alevler içinde buluverir!
Bir Zamanlar Çukurova bu hafta aşkın zamana karşı verdiği savaş ile ekranda olacak.
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