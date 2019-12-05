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EDHO geleneği bozmadı! Yine zirvede...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2019
GELENEĞİ BOZMADI

'nin salı akşamlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geleneği bozmadı. tüm kişilerde 8.70 izlenme oranı ve 20.13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9.15 izlenme oranı ve 19.72 izlenme payı ile birinciliği kimseye kaptırmadı.

ATV'nin salı akşamlarının sevilen yapımı Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, geleneği bozmadı. tüm kişilerde 8.70 izlenme oranı ve 20.13 izlenme payı, 20+ABC1'de ise 9.15 izlenme oranı ve 19.72 izlenme payı ile birinciliği kimseye kaptırmadı. 150. Bölüm etiketi #edho, Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kaldı.

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