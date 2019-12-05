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Bella’ya Türk dokunuşu!

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 05.12.2019
BELLA’YA TÜRK DOKUNUŞU!

 asıllı 'li manken önceki gün katıldığı bir etkinlikte Türk tasarımcıya ait '- York' marka küpeleri tercih etti. Şıklığını 229 liralık küpelerle tamamlayan Bella, daha önce de bir dergi çekimi için Kapadokya'ya gelmişti.

Filistin asıllı 'li manken önceki gün katıldığı bir etkinlikte Türk tasarımcıya ait 'Aden New- York' marka küpeleri tercih etti.

Şıklığını 229 liralık küpelerle tamamlayan Bella, daha önce de bir dergi çekimi için Kapadokya'ya gelmişti.

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