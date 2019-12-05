Bella’ya Türk dokunuşu!

Filistin asıllı ABD'li manken Bella Hadid önceki gün katıldığı bir etkinlikte Türk tasarımcıya ait 'Aden New- York' marka küpeleri tercih etti. Şıklığını 229 liralık küpelerle tamamlayan Bella, daha önce de bir dergi çekimi için Kapadokya'ya gelmişti.

Filistin asıllı ABD'li manken Bella Hadid önceki gün katıldığı bir etkinlikte Türk tasarımcıya ait 'Aden New- York' marka küpeleri tercih etti.

Şıklığını 229 liralık küpelerle tamamlayan Bella, daha önce de bir dergi çekimi için Kapadokya'ya gelmişti.