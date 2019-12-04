Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman’ın Sofia’sı Alma Terziç kimdir?

Kuruluş Osman Sofya (Sofia) kimdir? Kuruluş Osman dizisinin dikkat çeken karakterlerinden birisi olan Sofia’ya hayat veren Alma Terziç kimdir? Diriliş Ertuğrul’un devamı niteliğinde olan dizide Sofia karakterini genç ve güzel oyuncu Alma Terziç canlandırıyor. Terziç ilk olarak 2008 yılında yayınlanan “Kar” isimli sinema filminde boy göstermişti.

Kuruluş Osman Sofya kimdir? Kuruluş Osman'ın Sofia'sı Alma Terziç kimdir sorusuna dizinin takipçileri yanıt arıyor. Kuruluş Osman Sofya (Sofia) karakterine güzel oyuncu Alma Terziç hayat veriyor. Alma Terziç 11 Temmuz 1987'de tarihinde Bosna Hersek'te doğmuştur. Alma Terziç savaş yıllarını yaşamış, savaş sonrasında almış olduğu oyunculuk eğitimleri sayesinde ilk olarak 2008 yılında Kar isimli sinema filminde rol almıştır.

ALMA TERZİÇ KİMDİR?

2011 yılınca Angelina Jolie'nin hazırlayıp yönettiği Kan ve Aşk filminde başarıyla oynayan Alma Terziç daha sonra 2012 yılında Veda isimli dizide rol almıştır. Bu dizide Fahriye Evcen ve Mehmet Aslantuğ gibi başarılı isimlerle birlikte rol alan Alma Terziç'in yıldızı iyice parlamaya başlamıştır.

2013 yılında ise Alma Terziç Öyle Sevdim ki Seni filminde oynamış ve bu filmle daha da meşhur olmuştur. 2017 yılında Savaşçı dizisinde oynamaya başlayan Alma Terziç bu dizide canlandırdığı Pia karakterinde bir ajanı oldukça iyi oynamıştır. 2019 yılına geldiğimizde kısa süre devam eden Nöbet isimli dizide rol alan Alma Terziç bu dizide ise Jennefer isimli bir Rus ajanını oynamıştır. Alma Terziç şimdi de Kuruluş Osman dizisinde Sofia karakterine hayat verecek.