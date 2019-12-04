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Depresyona giren Merve Boluğur efkar dağıttı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.12.2019
EFKAR DAĞITTI!

Uzun süredir evden çıkmayan depresyona giren , önceki akşam hüzne ara verdi. Bir süredir eve kapanan oyuncu, arkadaşlarıyla bir mekanda eğlenip stres attı.

İş ve özel yaşamındaki mutsuzluk nedeniyle depresyona giren Merve Boluğur, önceki gün bir mekanda efkar dağıttı.


Güzel oyuncu, mekanda arkadaşlarıyla böyle hatıra pozu verdi.

Dostlarını hayatından çıkaran güzel oyuncu, birkaç kız arkadaşıyla gittiği mekanda kurtlarını döktü.

'Bir Sevda Geldi Başıma' şarkısında halay çeken oyuncu, 'Antep'in Hamamları' şarkısında da göbek attı.

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