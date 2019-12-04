04 Aralık 2019, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

Ozan Tufan lüks aracıyla asfaltı ağlattı! Fiyatı dudak uçuklattı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.12.2019
2 MİLYONLUK ARACIYLA TURA ÇIKTI

Fenerbahçeli futbolcu , önceki gün yeni aldığı 2 milyon liralık lüks aracıyla ’de asfaltı ağlattı. Milyonluk aracıyla hava atan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti...

Bu sene performasıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.

Yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.

Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.

24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.

TAKVİM

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN