Ozan Tufan lüks aracıyla asfaltı ağlattı! Fiyatı dudak uçuklattı...
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Fenerbahçeli futbolcu Ozan Tufan, önceki gün yeni aldığı 2 milyon liralık lüks aracıyla Etiler’de asfaltı ağlattı. Milyonluk aracıyla hava atan Tufan, semtten rüzgar gibi geçti...
Bu sene performasıyla taraftarın yüzünü güldüren Ozan Tufan, kendini ödüllendirdi.
Yıllık kazancı ortalama 1 buçuk milyon euro yani yaklaşık 9 milyon 500 bin lira olan Tufan, önceki gün yeni spor aracıyla Etiler'de gaza basıp bakışları üzerine topladı.
Ünlü futbolcu, yeni aldığı 2 milyon lira değerindeki Audi R8 Quattro marka aracıyla havasını attı.
24 yaşındaki futbolcunun yeni aracını görenler, "Ozan, asfaltta tufan estirecek" esprisi yapmaktan kendini alamadı.
TAKVİM
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