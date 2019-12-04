ATV'nin reyting rekortmeni dizisi EDHO’dan 150. bölüm için pastalı kutlama
Salı akşamları milyonları ATV’ye kilitleyen ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ dizisi, önceki akşam 150. bölümü kutladı. Gurur yaşayan EDHO ekibi, hep birlikte pasta kesti. Tüm ekibin yer aldığı kutlama, renkli anlara sahne oldu.
Türkiye'nin kanalı ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz', 150. bölümü geride bıraktı. Fenomen dizi, beş yıllık başarısını pasta keserek kutladı. EDHO ekibi Koşuyolu Valide Sultan Kasrı'ndaki setinde ATV yöneticileri ile pasta kesti.
PASTALI KUTLAMA
Başrollerinde Oktay Kaynarca, Naz Elmas, Mustafa Üstündağ, Hüseyin Avni Danyal, Yunus Emre Yıldırımer, Ozan Akbaba ve Sabina Toziya gibi başarılı oyuncuların yer aldığı EDHO ekibi, şimdiye kadar onları yalnız bırakmayan sadık izleyicilerine de sonsuz teşekkürlerini iletti.
Kaynarca, yönetmen Onur Tan'a pastayı elleriyle yedirdi.
BAŞARI TESADÜF DEĞIL
Kaynarca 150. bölüm pastasını yönetmen Onur Tan'la birlikte kesti. Ekibin sözcülüğünü üstlenen Tan ve Kaynarca, "Bu bir ekip çalışması. Başarı tesadüf değildir. Çok çalıştık ve inandık. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz" diye konuştu.
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