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Nurgül Yeşilçay ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.12.2019
RESSAM NURGÜL

Lisede bir ressamın yanında çalışan , ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı. “Bu ara resimle aşk yaşıyorum” diyen oyuncu, sergiyi müjdeledi.

Lisede bir ressamın yanında çalışan Nurgül Yeşilçay, ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı.

"Bu ara resimle aşk yaşıyorum" diyen oyuncu, şu sözlerle sergiyi müjdeledi:

"Kilimdi, çiniydi oryantalizmdi derken ev 'türkü bar'a döndü." Yeşilçay'ın evinde kurduğu atölyede yaptığı eserlerine Anadolu motiflerini yansıttığı görüldü.

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