Nurgül Yeşilçay ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı
Giriş Tarihi: 04.12.2019
Lisede bir ressamın yanında çalışan Nurgül Yeşilçay, ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı. “Bu ara resimle aşk yaşıyorum” diyen oyuncu, sergiyi müjdeledi.
Lisede bir ressamın yanında çalışan Nurgül Yeşilçay, ilk kişisel sergisi için çalışmaya başladı.
"Bu ara resimle aşk yaşıyorum" diyen oyuncu, şu sözlerle sergiyi müjdeledi:
"Kilimdi, çiniydi oryantalizmdi derken ev 'türkü bar'a döndü." Yeşilçay'ın evinde kurduğu atölyede yaptığı eserlerine Anadolu motiflerini yansıttığı görüldü.
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