Meryem Uzerli gelen teklifle havalara uçtu! Brad Pitt’le aynı projede...
Önceki akşam Paris’te UNESCO’nun davetine katılan Meryem Uzerli, gelen teklifle havalara uçtu. Uzerli, Brad Pitt’in yer alması planlanan ve kadın haklarına dikkat çekilmek istenen bir projeye dahil oluyor.
Özellikle Arap ülkelerinde büyük bir hayran kitlesi olan Meryem Uzerli, bir taşla iki kuş vuracak. Alman oyuncu, önceki akşam UNESCO'nun Paris'teki davetindeydi. Burada kadın hakları konusunda çalışmalar yapan Avrupa Birliği stratejisti Meral Melika Duran ile bir araya gelen Meryem Uzerli, yeni bir projenin de kapısını araladı.
55 yaşındaki Brad Pitt, sosyal sorumluluk projelerine verdiği desteklerle de gönülleri fethediyor.
Geçtiğimiz haftalarda Los Angeles'ta Brad Pitt ve yeni sevgilisi olduğu iddia edilen Irak asıllı yıldız Alia Shawkat ile buluşan Duran, Uzerli'ye yeni projesinden bahsetti.
Kadın hakları konusunda film projelerine de imza atan Meral Melika Duran, Pitt ile Shawkat'ın yer alacağı projede Meryem Uzerli'nin de olmasını istedi.
LOS ANGELES'TA BULUŞTULAR
Duran, geçtiğimiz günlerde de Brad Pitt ve Irak asıllı sevgilisi Alia Shawkat ile Los Angeles'taki bir sergide bir araya geldi.
Bu kareyle de Pitt ile Shawkat'ın aşkı, tescillenmişti.
30 yaşındaki Irak asıllı ABD'li oyuncu, Pitt aşkıyla dünya gündeminde.
BİR TAŞLA İKİ KUŞ
Çekeceği projede Avrupa ve Asya'daki kadınların şiddetten fırsat eşitsizliğine kadar birçok sorununa dikkat çekmeyi amaçlayan Duran, Uzerli sayesinde Arap ülkelerinde de farkındalık yaratmayı amaçlıyor. Brad Pitt'in de aynı projede olacağını duyunca Meral Melika Duran'ın teklifini hiç düşünmeden kabul eden Uzerli, dünyaca ünlü starla kadın hakları için savaşmış olacak. Alman oyuncu, çok istediği Hollywood'a da girme şansını yakalayacak.
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