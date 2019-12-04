Derya Uluğ o sözleri affetmedi
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada kendisine küfürlü yorum yazan takipçisini savcılığa şikayet etti. Kimliği tespit edilen genç 'O hesap bana ait değil' diyerek suçlamayı reddetse de Uluğ genci affetmedi.
Sabah gazetesinin haberine göre; sosyal medya hesabından şarkıcı Derya Uluğ'a küfürlü yorum yapan gence dava açıldı.
SUÇLAMALARI REDDETTİ
Kimliği tespit edilen 19 yaşındaki S.E., hakkında iddianame düzenlendi. S.E. "O hesap bana ait değil" diyerek suçlamayı reddetti.
Ardından dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak Uluğ, genci affetmedi. S.E. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
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