Derya Uluğ o sözleri affetmedi

Şarkıcı Derya Uluğ, sosyal medyada kendisine küfürlü yorum yazan takipçisini savcılığa şikayet etti. Kimliği tespit edilen genç 'O hesap bana ait değil' diyerek suçlamayı reddetse de Uluğ genci affetmedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; sosyal medya hesabından şarkıcı Derya Uluğ'a küfürlü yorum yapan gence dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kimliği tespit edilen 19 yaşındaki S.E., hakkında iddianame düzenlendi. S.E. "O hesap bana ait değil" diyerek suçlamayı reddetti.

Ardından dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak Uluğ, genci affetmedi. S.E. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.