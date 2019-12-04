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Derya Uluğ o sözleri affetmedi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 04.12.2019 Güncelleme Tarihi: 04.12.2019
DERYA ULUĞ O SÖZLERİ AFFETMEDİ

Şarkıcı , sosyal medyada kendisine küfürlü yorum yazan takipçisini savcılığa şikayet etti. Kimliği tespit edilen genç 'O hesap bana ait değil' diyerek suçlamayı reddetse de Uluğ genci affetmedi.

Sabah gazetesinin haberine göre; hesabından şarkıcı 'a küfürlü yorum yapan gence dava açıldı.

SUÇLAMALARI REDDETTİ

Kimliği tespit edilen 19 yaşındaki S.E., hakkında iddianame düzenlendi. S.E. "O hesap bana ait değil" diyerek suçlamayı reddetti.

Ardından dosya uzlaştırma bürosuna gönderildi. Ancak Uluğ, genci affetmedi. S.E. hakkında 2.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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