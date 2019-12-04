Kuruluş Osman canlı izle! Kuruluş Osman 3. bölüm izle! - ATV

Kuruluş Osman canlı izle! ATV'nin ilgiyle takip edilen dizisi Kuruluş Osman 3. bölüm izle! Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Kuruluş Osman 3. bölüm ile ekranlarda. Kuruluş Osman'da bu hafta; Dündar kayıp kızı için harekete geçmek isterken Osman Bey'le karşı karşıya geliyor. Sofia ve Kalanoz suçu Osman Bey'in üstüne atmaya çalışmıştı. Bu durumdan dolayı Osman'ı suçlayan Dündar neler yapacak? Edebali ile Osman yeniden karşılaşacak ve Edebali ona çok önemli bilgiler verecek. Zöhre ile Batur da yeni bir plan hazırlayacak. İşte, Kuruluş Osman 3. bölüm izleme sayfası...

Kuruluş Osman 3. bölüm izle! ATV dizisi Kuruluş Osman 3. bölüm canlı izle! Her Çarşamba akşamı izleyicileri ekran başına kilitleyen Kuruluş Osman'da bu hafta da heyecan dorukta. Kalanoz, Sofia ve Helen'in peşine düşerken büyük bir sürprizle karşılaşacak. Kaleden kaçan Osman Gazi ise Şeyh Edebali'den çok önemli bir tavsiye alacak. Dündar Beyin kızı Aygül'ün kaçırılması ise ortalığı karıştırmıştı. Zöhre ve Batur ise kızlarını kurtarmak için plan yapacak. İşte, Kuruluş Osman 3. bölüm canlı izleme sayfası…

KURULUŞ OSMAN 3. BÖLÜM İZLE!

Kuruluş Osman dizisinin 3. bölümünü ATV'den canlı yayınla izleyebilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN'DA BU HAFTA!

Can yoldaşı Aybars'ın katilini bulmak ve Tekfur cinayetinin izini sürmek için için gizlice kaleye giren Osman'ın yolu ahilerin hazinesini almak için kaleye sızmış olan rahibe ve rahip kılığındaki Bala Hatun, Gonca ve Tursun Bey ile kesişmişti. İşledikleri cinayeti Osman'ın üstüne atmaya çalışan Sofia ve Kalanoz, karşı hamle ile kalede olduğuna emin oldukları Osman'ı ortaya çıkarmak için Dündar Bey'in kızı Aygül'ü kaçırtıp kaleye getirtmişlerdi.

Burçin'den aldıkları haberle harekete geçen Dündar Bey yanına Kayı beylerinden Bamsı ve Samsa'yı alarak kaleye gelmişti. Kale'ye gelen başka bir isim daha vardı; organize ettiği Tekfur suikastı başarısız olan Efendi Yannis'te artık kaledeydi. Her şeye rağmen kale askerlerinin içine sızan Osman, kaleye giren Bamsı Bey'e çarparak eline bir pusula tutuşturmuştu. Yapacaklarını zekice kurgulayan Osman, zindana atılmasına rağmen kurtulmuş ve Sofia'nın peşine taktığı avcı namlı Teokles'i esir almıştı.

Helen ile Sofia'nın koridordaki koşuşturmasını gören Kalanoz, cinayet ortağı olan Sofia'nın başka işler karıştırmasından şüphelenerek peşine düşmüştü. Teokles'i yakalayan Osman'ın önü ise Edebalı'ya bağlı Akça Derviş, Pehlivan ve Zülfikar Derviş tarafından kesilmişti. Bu üçlünün ardından çıkan Bala Hatun, Osman'ı, Edebalı'ya götürmüştü. Acaba Edebalı, Osman'a neler anlatacak? Kızı kaçırılan Dündar ve bu olayların sorumlusu olarak Osman'ı gören Zöhre ile Batur nasıl bir plan yapacaklar? Sofia ve Helen'in peşine düşen Kalanoz'u bekleyen büyük sürpriz ne?