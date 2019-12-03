Juventus Başkanı Agnelli’nin Türk sevgilisi Deniz Akalın sonunda kayınvalidesinin gönlünü çaldı
Juventus Kulübü Başkanı Andrea Agnelli’nin annesi Allegra Caracciolo tarafından istenmeyen gelin ilan edilen Deniz Akalın, sonunda kayınvalidesinin gönlüne girmeyi başardı. Anne Agnelli ile Akalın’ın arası düzelince ünlü çift, Torino’daki malikaneye taşındı.
İtalyan iş adamı Andrea Agnelli'nin annesi Allegra Caracciolo, ilk başlarda bu ilişkiye karşı çıktı ancak genç çift Livia Selin Vera Nil adlı kızlarını kucağına aldı. İtalyan kaynana yumuşar gibi oldu.
Andrea Angelli - Deniz Akalın - Allegra Caracciolo
BARIŞ ÖDÜLÜ
Deniz Akalın, Allegra Caracciolo ile barışmasının ödülü olarak Torino'daki eşsiz malikaneye davet edildi.
BÜYÜK MUTLULUK
Büyükanne Marella Agnelli'nin geçen yılki cenazesinde gelin ile kaynana birbirine girdi. Andrea Agnelli'nin annesi Allegra Caracciolo'nun, müstakbel gelini Deniz Akalın'ın kiliseye girmesini engelledi. Neye uğradığını şaşıran genç kadın, arkadaşları ve diğer yakınları tarafından teselli edildi. Ancak Deniz nihayet buzları eritti. Yardım çalışmaları nedeniyle İtalya'da büyük övgü alan Deniz Akalın, Allegra Caracciolo'dan davet aldı. Ailenin Torino'daki eşsiz malikanesine taşınmalarını isteyen kaynana, aldığı olumlu cevap sonrası mutlu oldu.
140 MİLYON DOLARLIK YAPI
22 odası ve 18 banyosu olan 150 yıllık malikanenin değeri 140 milyon dolar.
Allegra Caracciolo, ailenin 4. kuşağının da bu özel malikanede büyümesini istiyor.
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