Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısı Kimse Bilmez'e damga vurdu
Giriş Tarihi: 03.12.2019
ATV'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in önceki akşam yayınlanan bölümü neşeli anlara sahne oldu. İki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal, özel bir sahne için stüdyoya girdi. İkili, Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısını söyledi.
ATV'nin sevilen dizisi 'Kimse Bilmez'in önceki akşam yayınlanan bölümü neşeli anlara sahne oldu. İki kardeşi canlandıran Keremcem ve Burak Serdar Şanal, özel bir sahne için stüdyoya girdi. İkili, Barış Manço'nun 'Bugün Bayram' şarkısını söyledi.
Bir önceki bölümde kavuşan Ali ve Süleyman kardeşlerin doğdukları evde söyledikleri çocukluk şarkısı 'Bugün Bayram', izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Keremcem ile Şanal'ın şarkı performansı da sosyal medyada övgü dolu yorumlar aldı.
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