Hadise'yi Belçika'ya uçuran mutluluk

Geçen yıl annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intiharıyla sarsılan Hadise'nin yüzü gülüyor. Başarılı şarkıcı Hadise, birkaç gün önce dünyaya gelen yeğenini görmek için Belçika’ya gitti.

Geçen yıl annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intiharıyla sarsılan Hadise'nin yüzü gülüyor.

Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen erkek kardeşinin oğlunu görmek için Belçika'ya gitti. Ailesiyle bir araya gelen Hadise, annesiyle de mutluluk pozları verdi.