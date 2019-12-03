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Hadise'yi Belçika'ya uçuran mutluluk

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.12.2019
MUTLULUK HADİSE’Sİ

Geçen yıl annesi 'ün intiharıyla sarsılan 'nin yüzü gülüyor. Başarılı şarkıcı Hadise, birkaç gün önce dünyaya gelen yeğenini görmek için ’ya gitti.

Geçen yıl annesi 'ün intiharıyla sarsılan 'nin yüzü gülüyor.

Ünlü popçu, geçtiğimiz günlerde dünyaya gelen erkek kardeşinin oğlunu görmek için 'ya gitti. Ailesiyle bir araya gelen Hadise, annesiyle de mutluluk pozları verdi.

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