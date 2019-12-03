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Gökçe Bahadır'ın müzikal fiyatı Serenay Sarıkaya'yı katladı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 03.12.2019
GÖKÇE TARİFESİ

’ın başrolündeki ’in Kızları Müzikali’nin biletleri satışa çıktı. Merakla beklenen oyunun bilet fiyatlarının ’nın başrolündeki Alice Müzikali’nden fazla olması dikkat çekti.

Güzel oyuncuların dizi setindeki rekabeti tiyatro sahnesine yansıdı. Alice Müzikali'nin başrolü Serenay Sarıkaya'nın ardından Gökçe Bahadır da tiyatro sahnesine çıkmaya hazırlanıyor.

Bahadır'ın başrolündeki Sezen Aksu şarkılarından oluşan İzmir'in Kızları Müzikali'nin biletleri 110 ile 330 lira arasında satışa çıktı. Alice Müzikali'nin bilet fiyatları ise 91-318 lira arasında değişiyor.


Sarıkaya, ilk müzikal deneyiminde seyirciden tam not aldı.

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