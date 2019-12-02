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Simge Sağın’dan yeni yıla yeni şarkı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
YENİ YILA YENİ ŞARKI

, ’de izleyici karşısına çıktı. Uzun süredir konser dışında bir şey yapmadığını söyleyen şarkıcı 2020’nin ilk aylarında yeni şarkısını çıkaracağını açıkladı.

, 'deki Chamada Club'ta izleyici karşısına çıktı. Son dönemde konser dışında bir şey yapmadığını belirten şarkıcı, "Şu an için bir şey yok. 2020'nin ilk aylarında yeni şarkımız gelecek" dedi.

Kıyafetiyle göz kamaştıran Sağın, yaklaşık 600 kişinin katıldığı gecede en hit parçalarını seslendirdi.

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