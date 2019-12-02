Ebru Gündeş sahne kıyafetini satışa çıkarıyor

Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta rüya gibi bir programa imza attı. Sahneye 3 bin dolarlık (yaklaşık 17 bin lira) Tom Ford marka, ışıl ışıl bir elbiseyle çıkan Gündeş, kıyafetlerini 1 ay sonra 'ebrugundessatiyor. com' internet adresi üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.

Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta rüya gibi bir programa imza attı.

Sahneye 3 bin dolarlık (yaklaşık 17 bin lira) Tom Ford marka, ışıl ışıl bir elbiseyle çıkan Gündeş, kıyafetlerini 1 ay sonra 'ebrugundessatiyor. com' internet adresi üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.