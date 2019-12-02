02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Ebru Gündeş sahne kıyafetini satışa çıkarıyor

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
EBRU GÜNDEŞ SAHNE KIYAFETİNİ SATIŞA ÇIKARIYOR

Başarılı sanatçı , Günay Restaurant'ta rüya gibi bir programa imza attı. Sahneye 3 bin dolarlık (yaklaşık 17 bin lira) Tom Ford marka, ışıl ışıl bir elbiseyle çıkan Gündeş, kıyafetlerini 1 ay sonra 'ebrugundessatiyor. com' internet adresi üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.

Başarılı sanatçı Ebru Gündeş, Günay Restaurant'ta rüya gibi bir programa imza attı.

Sahneye 3 bin dolarlık (yaklaşık 17 bin lira) Tom Ford marka, ışıl ışıl bir elbiseyle çıkan Gündeş, kıyafetlerini 1 ay sonra 'ebrugundessatiyor. com' internet adresi üzerinden satışa çıkaracağını açıkladı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN