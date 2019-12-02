Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji DÖnemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji DÖnemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Japonya