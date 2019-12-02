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Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
SENGOKU DÖNEMİ, EDO DÖNEMİ VE MEİJİ DÖNEMİ BAŞLIKLARI VARSA HANGİ ÜLKENİN TARİHİ ANLATILIYORDUR?

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? Kim Olmak İster’de sorulan Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji DÖnemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji Dönemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? Kim Olmak İster'de sorulan Sengoku Dönemi, Edo Dönemi ve Meiji DÖnemi başlıkları varsa hangi ülkenin tarihi anlatılıyordur? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Japonya

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