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Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
PALAZ HANGİSİNİN BİR ÇEŞİDİNE VERİLEN ADDIR?

Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? Kim Olmak İster’de sorulan Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? Kim Olmak İster'de sorulan Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Fındık

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