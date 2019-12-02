Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Palaz hangisinin bir çeşidine verilen addır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Fındık