Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? - Göstergeç TDK anlamı

Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisinin eş anlamlısı göstergeçtir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Monitör