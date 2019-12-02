02 Aralık 2019, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

Seda Güven kırmızılara büründü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
SEDA GÜVEN KIRMIZILARA BÜRÜNDÜ

Sempatik oyuncu , önceki gün kırmızılara büründü. Eline de koca bir tüpü alan oyuncu, bu kareye "Kırmızı alarm" diye yazıp güldürdü.

Sempatik oyuncu Seda Güven, önceki gün kırmızılara büründü. Eline de koca bir yangın tüpü alan oyuncu, bu kareye "Kırmızı alarm" diye yazıp güldürdü.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DİĞER MAGAZİN HABERLERİ

    Daha Fazla Gör
    BİZE ULAŞIN