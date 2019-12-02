Seda Güven kırmızılara büründü

Sempatik oyuncu Seda Güven, önceki gün kırmızılara büründü. Eline de koca bir yangın tüpü alan oyuncu, bu kareye "Kırmızı alarm" diye yazıp güldürdü.

Sempatik oyuncu Seda Güven, önceki gün kırmızılara büründü. Eline de koca bir yangın tüpü alan oyuncu, bu kareye "Kırmızı alarm" diye yazıp güldürdü.