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Billur Kalkavan, Jeyan Büyükburç'un sevilen şarkılarıyla kurtlarını döktü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
BİLLUR KALKAVAN, JEYAN BÜYÜKBURÇ'UN SEVİLEN ŞARKILARIYLA KURTLARINI DÖKTÜ

, önceki akşam gittiği Kozyatağı'ndaki Mon Amour adlı mekanda 'un sevilen şarkılarıyla kurtlarını döktü.

Billur Kalkavan, önceki akşam gittiği Kozyatağı'ndaki Mon Amour adlı mekanda Jeyan Büyükburç'un sevilen şarkılarıyla kurtlarını döktü.

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