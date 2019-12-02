Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
Hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
A: Güney Kutup Noktası Antarktika'dadır
B: İnsan kendisini gıdıklayamaz
C: Ay'da sönmüş volkanlar vardır
D: Arılar birbirlerini sokabilirler
Doğru cevap: İnsan kendisini gıdıklayamaz
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