Hangi bilgi yanlıştır? - Milyoner sorusu

Hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Hangi bilgi yanlıştır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangi bilgi yanlıştır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

A: Güney Kutup Noktası Antarktika'dadır

B: İnsan kendisini gıdıklayamaz

C: Ay'da sönmüş volkanlar vardır

D: Arılar birbirlerini sokabilirler

Doğru cevap: İnsan kendisini gıdıklayamaz