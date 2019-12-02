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Oya Başar'ın 'Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyunu kapalı gişe oynadı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
OYA BAŞAR'IN 'PLASTİK AŞKLAR' ADLI TİYATRO OYUNU KAPALI GİŞE OYNADI

Usta oyuncu 'ın başrolünü ile paylaştığı '' adlı tiyatro oyunu, turnesinde her şehirde kapalı gişe oynadı.

Usta oyuncu Oya Başar'ın başrolünü Begüm Birgören ile paylaştığı 'Plastik Aşklar' adlı tiyatro oyunu, turnesinde her şehirde kapalı gişe oynadı.

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