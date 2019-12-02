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Berrak Tüzünataç Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşımını topa tuttu

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
BERRAK TÜZÜNATAÇ CAN YAMAN'IN CİNSİYETÇİ YAKLAŞIMINI TOPA TUTTU

, ‘Jönün libidosu yüksek olmalı’ dedi. Yaman’ın bu sözünü gereksiz buldu. Tüzünataç, Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşımını topa tuttu.

Son dönemin olay ismi Can Yaman, dün "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" açıklaması yaptı. Yaman, bu sözleriyle tepki çekti.
Berrak Tüzünataç, buna kayıtsız kalmadı.

Oyuncu, Yaman'a "Bilge adamdan bilge cümleler. Jönlerin libidosuz partneri sorun deyip beğenmediğin ismi açıklıyorsun. Sessizlik altındır" diye çıkıştı.

YAMAN AÇIKLAMA
Yaman, eski rol arkadaşı Demet Özdemir'le de bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti.

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