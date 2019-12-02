Berrak Tüzünataç Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşımını topa tuttu

Can Yaman, ‘Jönün libidosu yüksek olmalı’ dedi. Berrak Tüzünataç Yaman’ın bu sözünü gereksiz buldu. Tüzünataç, Can Yaman'ın cinsiyetçi yaklaşımını topa tuttu.

Son dönemin olay ismi Can Yaman, dün "Başrol çiftinin libidosunun yüksek olması lazım" açıklaması yaptı. Yaman, bu sözleriyle tepki çekti.

Berrak Tüzünataç, buna kayıtsız kalmadı.

Oyuncu, Yaman'a "Bilge adamdan bilge cümleler. Jönlerin libidosuz partneri sorun deyip beğenmediğin ismi açıklıyorsun. Sessizlik altındır" diye çıkıştı.

YAMAN AÇIKLAMA

Yaman, eski rol arkadaşı Demet Özdemir'le de bir dönem aşk yaşadığını itiraf etti.