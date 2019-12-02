Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler?
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Nerede oturan turistler 250 avroluk bir cezayla karşılaşabilirler? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Doğru cevap: Roma'daki İspanyol Merdivenlerinde
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