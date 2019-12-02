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15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
15 YAŞINDAYKEN EN İYİ KADIN OYUNCU ÖDÜLÜ ALDIĞI ANTALYA ALTIN PORTAKAL'DA BU YIL YAŞAM BOYU ONUR ÖDÜLÜ ALAN OYUNCU KİMDİR?

15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? Kim Olmak İster’de sorulan 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? Kim Olmak İster'de sorulan 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Selma Güneri

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