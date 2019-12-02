15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan 15 yaşındayken En İyi Kadın Oyuncu Ödülü aldığı Antalya Altın Portakal'da bu yıl Yaşam Boyu Onur Ödülü alan oyuncu kimdir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Selma Güneri