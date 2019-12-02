Hangisi muşmulanın diğer adıdır?
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Hangisi muşmulanın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulan Hangisi muşmulanın diğer adıdır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
Hangisi muşmulanın diğer adıdır? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Hangisi muşmulanın diğer adıdır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!
A: Keçisakalı
B: Beşbıyık
C: Civankaşı
D: Kirpikirpiği
Doğru cevap: Beşbıyık
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
DİĞER MAGAZİN HABERLERİ
- Kuruluş Osman 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı
- Avukat Hülya Kuran kimdir?
- Sadettin Saran’dan Defne Samyeli tepkisi: "Duymamış olayım"
- Hande Erçel makyajsız fotoğraflarıyla gündem oldu
- 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV
- Işın Karaca kızının yaşadığı korkuyu canlı yayında anlattı
- Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir?
- Hazal Subaşı makyajsız fotoğrafıyla gündem oldu
- Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir?
- Bir Zamanlar Çukurova yeni bölüm fragmanı izle!
Daha Fazla Gör
- Hangisi muşmulanın diğer adıdır?
- Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir?
- Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir?
- 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster canlı izle! - ATV
- Emre Demir kimdir? 15 yaşındaki genç futbolcu Emre Demir nereli?
- Avukat Hülya Kuran kimdir? Esra Erol’daki avukat Hülya Kuran eşi, çocukları kimdir?
- Açık Lise sınav giriş yerleri ne zaman açıklanacak? 2019 AÖL sınavları ne zaman?
- Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Selahattin Demirtaş'ın sağlık durumu hakkında flaş açıklama
- Asgari ücrette son dakika gelişmesi! 2020 asgari ücret ne kadar olacak?
- İran: Petrolü 'farklı yöntemlerle' satıyoruz
- HDP'li Silopi Belediyesinin işten çıkardığı 17 işçi işe iade davasını kazandı
- Başkan Erdoğan, Konya Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ı kabul etti