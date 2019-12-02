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Hangisi muşmulanın diğer adıdır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
HANGİSİ MUŞMULANIN DİĞER ADIDIR?

Hangisi muşmulanın diğer adıdır? Kim Olmak İster’de sorulan Hangisi muşmulanın diğer adıdır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Hangisi muşmulanın diğer adıdır? Kim Olmak İster'de sorulan Hangisi muşmulanın diğer adıdır? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

A: Keçisakalı

B: Beşbıyık

C: Civankaşı

D: Kirpikirpiği

Doğru cevap: Beşbıyık

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