Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulanGökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulanGökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Kırmızı ve mor