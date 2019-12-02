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Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
GÖKKUŞAĞINDA EN ALTTAKİ VE EN ÜSTTEKİ YANİ EN DIŞTAKİ İKİ RENK HANGİLERİDİR?

Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? Kim Olmak İster’de sorulanGökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Gökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? Kim Olmak İster'de sorulanGökkuşağında en alttaki ve en üstteki yani en dıştaki iki renk hangileridir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: Kırmızı ve mor

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