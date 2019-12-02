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Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019 Güncelleme Tarihi: 02.12.2019
CHAT YAPARKEN KULLANILAN HANGİ KISALTMA YÜKSEK SESLE GÜLÜYORUM ANLAMINA GELİR?

Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? Kim Olmak İster’de sorulanChat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? Kim Olmak İster'de sorulanChat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: LOL

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