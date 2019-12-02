Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster’de sorulanChat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Chat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? Kim Milyoner Olmak İster'de sorulanChat yaparken kullanılan hangi kısaltma yüksek sesle gülüyorum anlamına gelir? sorusuna yanıt aranıyor. 2 Aralık Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya zor anlar yaşatan sorunun cevabı!

Doğru cevap: LOL