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Aleyna Tilki yine olay yarattı! Yaptığı paylaşım şoke etti...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 02.12.2019
ALEYNA TİLKİ YİNE OLAY YARATTI!

Pop müziğin çılgın kızı , yine olay yarattı. 19 yaşındaki popçu, 'daki şu paylaşımıyla şoke etti: "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka, özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan."

Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, yine olay yarattı. 19 yaşındaki popçu, 'daki şu paylaşımıyla şoke etti: "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka, özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan."

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