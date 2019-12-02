Aleyna Tilki yine olay yarattı! Yaptığı paylaşım şoke etti...
Giriş Tarihi: 02.12.2019
Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, yine olay yarattı. 19 yaşındaki popçu, Twitter'daki şu paylaşımıyla şoke etti: "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka, özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan."
Pop müziğin çılgın kızı Aleyna Tilki, yine olay yarattı. 19 yaşındaki popçu, Twitter'daki şu paylaşımıyla şoke etti: "Beynim 13 yaşıma kadar çok hızlı bir büyüme yaşadı. Doktorlar 'üstün zeka, özel eğitim alması lazım' dediler. Abarttılar falan."
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