‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Reis’i Oktay Kaynarca Bakü’de
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Azerbaycan’da önceki gün Oktay Kaynarca fırtınası esti. Atv’nin fenomen dizisi ‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın Hızır Reis’i Kaynarca, yüzü olduğu markanın mağaza açılışında binlerce Azeri hayranı tarafından coşkuyla karşılandı.
Atv'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin Hızır'ı Oktay Kaynarca, önceki gün Azerbaycan'da izdiham yarattı. Marka yüzü olduğu markanın Bakü'deki mağaza açılışına katılan usta oyuncu, Azeriler tarafından coşkuyla karşılandı.
Alışveriş merkezine giriş yapan Kaynarca'nın etrafını binlerce Azeri hayranı sardı. Her bir seveniyle fotoğraf çektiren ünlü oyuncu, mütevazı tavırlarının yanı sıra "Burası da vatanımız. Sevginizi kalbimizde hissediyoruz" sözleriyle de büyük alkış aldı.
Azeri hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Kaynarca, mütevazı tavırlarıyla gönülleri bir kez daha fethetti.
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