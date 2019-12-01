Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ı sevince boğan kare
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı dijital ortamda yeniledi. Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı dijital ortamda yeniledi.
Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.
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