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Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray'ı sevince boğan kare

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 01.12.2019
SULTAN’IN SEVİNCİ

'nın Sultan'ı , önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de '' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı yeniledi. Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.

Türk Sineması'nın Sultan'ı Türkan Şoray, önceki gün eline ulaşan bir fotoğrafla zamanda yolculuğa çıktı. Şoray'ın hayranları, sanatçının 1978'de 'Selvi Boylum Al Yazmalım' filminin setinde çekilen bir fotoğrafı yeniledi.



Sanatçı, kendisine hediye edilen bu kareyle sevince boğuldu.

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