'Bir Zamanlar Çukurova'nın 'Züleyha'sı Hilal Altınbilek'ten kahve keyfi
Giriş Tarihi: 01.12.2019
Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Alışveriş yapan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.Atv'nin sevilen dizisi 'Bir Zamanlar Çukurova' dizisinin güzel oyuncusu Hilal Altınbilek, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Alışveriş yapan oyuncu, daha sonra arkadaşlarıyla buluşup kahve keyfi yaptı.
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