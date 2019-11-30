Atakama Çölü hangi kıtadadır? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Atakama Çölü hangi kıtadadır? sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Atakama Çölü hangi kıtadadır? 30 Kasım tarihli Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Atakama Çölü hangi kıtadadır? sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Doğru cevap: Güney Amerika (C)