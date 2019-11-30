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Atakama Çölü hangi kıtadadır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.11.2019
ATAKAMA ÇÖLÜ HANGİ KITADADIR?

Atakama Çölü hangi kıtadadır? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Atakama Çölü hangi kıtadadır? sorusunun yanıtı nedir? ATV’nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Atakama Çölü hangi kıtadadır? 30 Kasım tarihli Kim Olmak İster yarışmasında sorulan Atakama Çölü hangi kıtadadır? sorusunun yanıtı nedir? ATV'nin sevilen yarışma programında sorulan soruya arama motorlarında cevap aranıyor. İşte yanıtı.

Doğru cevap: Güney Amerika (C)

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