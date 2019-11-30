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Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır?

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 30.11.2019
HANGİ ÜLKE TARİHTE İLK DEFA ABD'DEKİ SİLİKON VADİSİ'NDE ÇALIŞMAK ÜZERE TEKNOLOJİ BÜYÜKELÇİSİ ATAMIŞTIR?

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? ’de her Cumartesi ve Pazartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte yanıtı.

Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? 'de her Cumartesi ve Pazartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte yanıtı.

A: Danimarka

B: Hindistan

C: Güney Kore

D: Macaristan

Doğru cevap: Danimarka (A)

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