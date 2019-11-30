Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır?
Giriş Tarihi: 30.11.2019
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? ATV’de her Cumartesi ve Pazartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte yanıtı.
Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? ATV'de her Cumartesi ve Pazartesi akşamı yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında bir yarışmacıya sorulan Hangi ülke tarihte ilk defa ABD'deki Silikon Vadisi'nde çalışmak üzere teknoloji büyükelçisi atamıştır? sorusunun yanıtı arama motorlarında sorgulanıyor. İşte yanıtı.
A: Danimarka
B: Hindistan
C: Güney Kore
D: Macaristan
Doğru cevap: Danimarka (A)
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