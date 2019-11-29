Kuruluş Osman zirveyi 12'den vurdu! 100 program arasında birinci oldu
Sadece Türkiye değil tüm dünyanın merakla beklediği ‘Kuruluş Osman’ın ikinci bölümü de reytinglerin zirvesindeydi. Burak Özçivit’in başrolünde yer aldığı atv’nin başarılı yapımı, 100 program arasında birinci oldu.
Önceki akşam ikinci bölümüyle atv'de ekrana gelen 'Kuruluş Osman', reyting hükümdarlığını yine kimselere kaptırmadı. Yapım, proje tasarım ve senaryosu Mehmet Bozdağ'a ait olan dizi, 100 program arasında birinci olmayı başardı.
Başrolünü Osman Bey karakteriyle Burak Özçivit'in üstlendiği 'Kuruluş Osman'ın ikinci bölümü yine büyük ilgi gördü.
'Kuruluş Osman', ikinci bölümüyle Tüm Kişiler'de % 14,93 izlenme oranı ve % 31,27 izlenme payı, AB Sosyal Statü'de % 14,59 izlenme oranı ve % 30,95 izlenme payı, 20+ABC1'de % 15,63 izlenme oranı ve %30,97 izlenme payı aldı.
Dizi, aksiyon sahneleri ile de nefesleri kesti.
Dizinin etiketi 'KuruluşVakti', Twitter Türkiye Trending Topics listesinde 1. sıraya, Dünya Trending Topics listesinde ise 6. sıraya yerleşti.
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