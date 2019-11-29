Can Yaman’ın Kıvanç Tatlıtuğ çıkışı İspanyolları da çıldırttı!
Can Yaman’ın Kıvanç Tatlıtuğ’la ilgili yaptığı ‘Onun dizileri İspanya’da izlenmiyor’ çıkışı, Avrupa’yı da karıştırdı. İspanyollar, Twitter’da ‘RespectforKivanc’ yani ‘Kıvanç’a saygı göster’ etiketi açıp Yaman’ı bombaladı.
Geçtiğimiz günlerde Madrid'de izdiham yaratan Can Yaman, aynı gün Madrid'de sessiz sedasız dolaşan Kıvanç Tatlıtuğ için "Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Bey'in satıldı mı, araştırmak lazım. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil zaten" demişti. 30 yaşındaki Yaman'ın bu ukala çıkışı, eleştirileri topladı.
Efendi kişiliğiyle de takdir toplayan Tatlıtuğ'un İspanyol hayranları, Türkiye'deki bu polemiğe dahil oldu. Twitter'da 'RespectforKivanc' yani "Kıvanç'a saygı göster" etiketi açan İspanyollar'a Arjantin ve Şili gibi diğer ülkelerdeki Tatlıtuğ hayranları katıldı.
Yaman'a "Kıvanç'tan özür dilemelisin" çağrısı yapıldı.
Mütevazı kişiliğiyle bilinen Tatlıtuğ, kendisinden 6 yaş küçük Yaman'ın sözlerini dikkate bile almadı.
Yaman, Madrid'de izdiham yaratırken Tatlıtuğ, aynı dakikalarda yine Madrid'de sessiz sedasız gezmişti.
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