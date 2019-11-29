Dinç Aydoğdu ile evlilik kararı alan Hande Ataizi düğün detaylarını paylaştı
Giriş Tarihi: 29.11.2019
Kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile evlenmeye karar veren Hande Ataizi, düğün detaylarını paylaştı. Önceki akşam sevgilisiyle bir davete katılan 46 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'deki düğünün sade olacağını belirtip "Herkesi bekliyorum" diye konuştu
Kendisinden 21 yaş küçük aşkı Dinç Aydoğdu ile evlenmeye karar veren Hande Ataizi, düğün detaylarını paylaştı. Önceki akşam sevgilisiyle bir davete katılan 46 yaşındaki oyuncu, Ocak 2020'deki düğünün sade olacağını belirtip "Herkesi bekliyorum" diye konuştu
Ataizi ile mekandan ayrılan Dinç Aydoğdu'nun sakallarını kesip imaj tazelediği gözlendi. Aydoğdu'nun yeni hali "Damat tıraşı olmuş" esprisi yaptırdı.
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