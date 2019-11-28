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Şarkıcı Nez'in acı günü

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
ŞARKICI NEZ'İN ACI GÜNÜ

2000’li yılların başına damga vuran şarkıcı ’in anneannesi hayatını kaybetti. Instagram hesabından paylaşım yapan şarkıcı anneannesine şu sözlerle veda etti.

'in anneannesi hayatını kaybetti. Haberi Instagram hesabından duyuran şarkıcı anneannesine şu sözlerle veda etti;

Anneannesinin fotoğraflarını sayfasında paylaşan Nez, altına şu notu düştü: Hoşça kal anneannem, hoşça kal benim arkadaşım, hoşça kal benim komşum, hoşça kal ela gözlüm, hoşça kal güzel seslim, hoşça kal cumhuriyeti kadınım, hoşça kal asil İstanbullum.

Evlatların çiçeklerin bizlere emanet. Işık hep yanacak evin hep evlatların ve torunlarınla dolu olacak sen güzel uyu meleğim. Rahmetli dedemin anneanneme aldığı ilk plak Nuran'ım Nuran... Kaşları kara, gözleri Ela..."


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