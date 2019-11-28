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Instagram’da dostlarını silen Merve Boluğur'a yanıt gecikmedi! Berkay ve Merve Özbey...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
MERVE’Yİ SİLDİ!

Tükenmişlik sendromuna yakalanan ve ’da dostlarını silen ’a aynı şekilde karşılık geldi. ve gibi isimler de oyuncuyu takipten çıkardı.

Tükenmişlik sendromuna yakalanan , dostlarıyla tüm bağını kopardı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını tek tek sosyal medyada takipten çıkardı.

Oyuncuya dostlarından aynı şekilde karşılık geldi. Pek çok ünlü, Boluğur'u takibi bıraktı.


Berkay, Murat Dalkılıç'la evliyken sıkı dost olduğu Boluğur'u Instagram'da sildi.

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