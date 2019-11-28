Instagram’da dostlarını silen Merve Boluğur'a yanıt gecikmedi! Berkay ve Merve Özbey...
Giriş Tarihi: 28.11.2019
Tükenmişlik sendromuna yakalanan ve Instagram’da dostlarını silen Merve Boluğur’a aynı şekilde karşılık geldi. Berkay ve Merve Özbey gibi isimler de oyuncuyu takipten çıkardı.
Tükenmişlik sendromuna yakalanan Merve Boluğur, dostlarıyla tüm bağını kopardı. Ünlü oyuncu, arkadaşlarını tek tek sosyal medyada takipten çıkardı.
Oyuncuya dostlarından aynı şekilde karşılık geldi. Pek çok ünlü, Boluğur'u takibi bıraktı.
Berkay, Murat Dalkılıç'la evliyken sıkı dost olduğu Boluğur'u Instagram'da sildi.
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