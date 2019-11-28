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Can Yaman'ın sözleri Kıvanç Tatlıtuğ'un hayranlarını kızdırdı

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
CAN YAMAN'IN SÖZLERİ KIVANÇ TATLITUĞ'UN HAYRANLARINI KIZDIRDI

’da izdiham yaratan , ‘kurgu’ iddiası için ‘Benim dizilerim orada izleniyor’ dedi. Yaman, ’un görkemli şekilde karşılanmaması için de ‘Onun dizisi İspanya’ya satıldı mı araştırmak lazım’ diyerek oyuncunun hayranlarını kızdırdı.

Geçtiğimiz günlerde İspanya'da izdiham yaratan Can Yaman, önceki akşam sessiz sedasız 'a döndü. Madrid'deki izdiham görüntülerinin 'kurgu' olduğu iddiasıyla gündeme gelen Yaman, kendisini savunmak isterken magazin tarihine geçecek bir gafa imza attı.


MADRİD'DE İZDİHAM


İSTANBUL'DA ISSIZ ADAM
'daki 'kurgu' olduğu iddia edilen izdihamın ardından Yaman'ı İstanbul'da karşılayan kimse olmadı.

GAF YAPTI
Yıldızı, kısa süre önce parlayan oyuncu, kendisiyle aynı saatlerde İspanya'da olan Kıvanç Tatlıtuğ'un mütevazı gezisi hatırlatılınca şu şok açıklamayı yaptı: "Ne yapalım arkadaşlar? Yapacak bir şey yok. Benim dizilerim İspanya'ya satıldı. Kıvanç Abi'nin satıldı mı bir araştırmak lazım. Benim dizilerim orada çok izleniyor. Başka bir oyuncunun dizileri izlenmiyor ise orada ünlü olması mümkün değil." Halbuki Tatlıtuğ, 2005'teki ilk dizisi Gümüş'ten itibaren , Cesur ve Güzel, Kuzey ve Güney gibi pek çok dizisiyle İspanya'da fırtınalar estirmişti.


Tatlıtuğ'un dizileri Türkiye'nin yanı sıra Orta doğu, ABD ve Güney Amerika'da reyting rekoru kırıyor.

ABİLERİNİ ÖRNEK AL!
Başarılı oyunculuklarının yanı sıra efendilikleri ve birbirlerine verdikleri destekle de takdir toplayan Kıvanç Tatlıtuğ, Burak Özçivit, Çağatay Ulusoy ve Barış Arduç gibi jönlerin mütevazı tavrının aksine Yaman'ın sivri çıkışı "Olmadı canım" dedirtti...

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