'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin yine altın kalbini gösterdi

Doğu'daki okullara yardımlarıyla gönülleri fetheden Ebru Şahin, yine altın kalbini gösterdi. Şahin, atv'deki 'Hercai' dizisinin setinde önceki gün Mardin Midyat'taki Efeler Ortaokulu ile İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Doğu'daki okullara yardımlarıyla gönülleri fetheden Ebru Şahin, yine altın kalbini gösterdi. Şahin, atv'deki 'Hercai' dizisinin setinde önceki gün Mardin Midyat'taki Efeler Ortaokulu ile İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Güzel oyuncu, ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışan Sosyal Ben Vakfı'na destek verdi.