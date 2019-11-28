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'Hercai'nin yıldızı Ebru Şahin yine altın kalbini gösterdi

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
SOSYAL ŞAHİN

Doğu'daki okullara yardımlarıyla gönülleri fetheden , yine altın kalbini gösterdi. Şahin, atv'deki '' dizisinin setinde önceki gün Midyat'taki ile İlkokulu öğrencilerini ağırladı.

Doğu'daki okullara yardımlarıyla gönülleri fetheden Ebru Şahin, yine altın kalbini gösterdi. Şahin, atv'deki 'Hercai' dizisinin setinde önceki gün Midyat'taki Efeler Ortaokulu ile İlkokulu öğrencilerini ağırladı. Güzel oyuncu, ihtiyaç sahibi öğrenciler için çalışan Sosyal Ben Vakfı'na destek verdi.

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