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Çağatay Ulusoy ticarete atıldı! Türk çayını ABD’de pazarlamaya başladı...

MAGAZİN
Giriş Tarihi: 28.11.2019
ABD’DE KARADENİZ FIRTINASI

Oyunculuktaki başarısını ticarete taşımak için geçtiğimiz aylarda kolları sıvayan , kardeşi ile ortak olup Türk çayını ’de pazarlamaya başladı. Ünlü oyuncu, ’de yetiştirilen çayı ile ticarete atıldı.

Oyunculuktaki başarısını ticarete taşımak için geçtiğimiz aylarda kolları sıvayan Çağatay Ulusoy, ilk atılımını Türk çayıyla yaptı. Ulusoy, sık sık gittiği Amerika'nın eyaletinde 'Teakina' adında bir soğuk çay firması kurdu.

Yakışıklı oyuncu, işin başına da kardeşi Atalay Ulusoy'la bir arkadaşını geçirdi. Firma, Rize'de yetiştirilen çayını 'de şişeleyip satmaya başladı. Şişesi 36 dolardan (207 lira) satılan organik Karadeniz çayı, Amerikalılar'dan kısa sürede büyük ilgi gördü.


TEACARETE ATILDI
Türk çayını ABD'de satmaya başlayan Ulusoy, bu sayede ticarete adım attı. Ulusoy, Türk çayının ardından Türk kahvesi ve lokumu da ABD'de satmayı planlıyor.

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